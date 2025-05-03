تشافي هيرنانديز يقترب من قيادة الهلال

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لنادي برشلونة، يُعد من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي، خلفًا للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس.
ويُعتبر تشافي من أبرز الأسماء المتاحة في سوق التدريب حالياً، بعد أن أنهى مشواره مع برشلونة رغم قيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني. كما سبق له أن حقق نجاحات لافتة مع نادي السد القطري، حيث توّج بعدة ألقاب محلية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة الهلال في المرحلة المقبلة.
وكان نادي الهلال قد أعلن رسميًا، خلال الساعات الماضية، إقالة المدرب خورخي خيسوس عقب الخروج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا. وتم إسناد مهمة قيادة الفريق مؤقتًا للمدرب الوطني ونجم الفريق السابق محمد الشلهوب حتى نهاية الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحضيرات إدارة نادي الهلال للمشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في شهر يونيو المقبل. ومن المنتظر أن يفتتح “الزعيم” مشواره في البطولة بمواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، إلى جانب فرق قوية مثل سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.
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