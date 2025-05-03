الرياضة

الأهلي يتقدم على كاواساكي بثنائية في الشوط الأول

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو القعدة / 1446 هـ       3 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح فريق الاهلي في انهاء الشوط الأول من مواجهته مع فريق كاوزاكي الياباني في نهائي دوري ابطال نخبة اسيا، متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما جالينو وفرانك كيسيه.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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