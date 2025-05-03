الأهلي يتقدم على كاواساكي بثنائية في الشوط الأول

محمود العوضي- جدة
نجح فريق الاهلي في انهاء الشوط الأول من مواجهته مع فريق كاوزاكي الياباني في نهائي دوري ابطال نخبة اسيا، متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما جالينو وفرانك كيسيه.
هدف |
الأهلي السعودي يتقدم 1-0 كاواساكي الياباني عن طريق جالينو في الدقيقة 34 .. نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#الأهلي_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/wKj273Nbhq
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 3, 2025
هدف |
الأهلي السعودي يتقدم 2-0 كاواساكي الياباني عن طريق فرانك كيسييه في الدقيقة 42 .. نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
الهدف بصوت المعلق سمير المعيرفي#الأهلي_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/lhr8CMRAf0
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 3, 2025