الأهلي يتقدم على كاواساكي بثنائية في الشوط الأول

محمود العوضي- جدة

نجح فريق الاهلي في انهاء الشوط الأول من مواجهته مع فريق كاوزاكي الياباني في نهائي دوري ابطال نخبة اسيا، متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما جالينو وفرانك كيسيه.

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الأهلي السعودي يتقدم 1-0 كاواساكي الياباني عن طريق جالينو في الدقيقة 34 .. نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#الأهلي_كاواساكي #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/wKj273Nbhq — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 3, 2025