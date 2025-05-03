8 ميداليات لأخضر ألعاب القوى في البطولة العربية بالجزائر

متابعة- خالد بن مرضاح

واصل أبطال وبطلات المنتخب السعودي لألعاب القوى تألقهم في منافسات البطولة العربية الرابعة والعشرين لألعاب القوى المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعد ختام اليوم الثاني من البطولة.

وحقق المنتخب السعودي حتى الآن 8 ميداليات متنوعة، توزعت على النحو التالي:

• 3 ميداليات ذهبية

• ميداليتان فضية

• 3 ميداليات برونزية

وبهذا الأداء القوي، يثبت الابطال السعوديون حضورهم المميز والقوي بين نخبة المنتخبات العربية، ويؤكدون على التطور المستمر لرياضة ألعاب القوى في المملكة.

وتستمر المنافسات حتى الرابع من مايو، حيث يتطلع الأبطال السعوديون إلى رفع رصيدهم من الميداليات وتحقيق مراكز متقدمة في الترتيب العام.