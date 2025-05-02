شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة “النخبة”

الرياض – واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في المنطقة الشمالية الغربية اليوم، تمرين القوات الخاصة “النخبة” بوزارة الدفاع.

وفور وصول سموه، عزف السلام الملكي، ثم استأذن مدير مركز العمليات الخاصة المشترك للتمرين سمو وزير الدفاع لتقديم شرح عن المركز، اطلع خلاله سمو وزير الدفاع على أدوار ومسؤوليات المركز، ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًّا عن القوات الخاصة “النخبة”، والإمكانات التقنية والتنظيمية، التي تجسد رؤية الوزارة لتطوير قوات متخصصة ذات جاهزية عالية.

عقب ذلك، اطلع سموه على شرح الفرضية، التي تأتي استمرارًا لسلسة تمارين اشتملت على تنفيذ النشر العملياتي لعناصر القوات الخاصة النخبة في بيئات متنوعة ومهام خاصة ونوعية.

بعد ذلك انتقل سمو وزير الدفاع إلى المنصة الرئيسية، واطلع على تنفيذ الفرضية، ثم التُقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة، وألقى سمو وزير الدفاع كلمة توجيهية للمشاركين.

وفي ختام التمرين تفضل سمو وزير الدفاع بتكريم المشاركين من القوات الخاصة النخبة، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر التمرين معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، وعدد من المسؤولين.