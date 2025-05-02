مجلس إدارة اللجنة المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 يعقد اجتماعه الأول بجدة

الرياض – هاني البشر

عقد مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027 اجتماعه الأول، برئاسة رئيس مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة ياسر بن حسن المسحل، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك على هامش استضافة المملكة للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا النخبة 2025، في مدينة جدة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديثات المتعلقة باستضافة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ المملكة؛ بما يشمل أعمال التطوير الجارية للملاعب والمنشآت الرياضية، والتنسيق المباشر مع اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما يضمن تنفيذ كافة مراحل الإعداد بأعلى المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد القاري.

وجدد المجلس تأكيده على التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة الأكبر على مستوى القارّة، تواكب تطلعات جماهير كرة القدم الآسيوية، وتعكس مكانة المملكة المتقدمة في استضافة البطولات الكبرى، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة- حفظها الله.

من جانبه، أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة على أن الاجتماع الأول كان إيجابيًا وفعّالًا، وأسهم في تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، مضيفاً:“ أشكر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على حضوره للاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقد ناقشنا خلال الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة المحلية المنظمة، ونحن ماضون في عملنا لضمان تنظيم بطولة متكاملة، بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة سمو وزير الرياضة، والتي كان لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى”.

فيما جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم الثقة بالمملكة واللجنة المحلية المنظمة، مبينًا:“ نثق بقدرة المملكة على استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا، ونعمل في الاتحاد الآسيوي عن قرب مع اللجنة المحلية المنظمة، وبتضافر الجهود المشتركة ستستمتع الجماهير الآسيوية بتجربة استثنائية في أكبر محفل آسيوي”.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في ثلاث مدن رئيسة، هي الرياض وجدة والخبر، وذلك على ثمانية ملاعب، من بينها استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، الذي يشهد عملية تجديد شاملة، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بالإضافة إلى الاستاد الجديد في مدينة الخبر.

كما تشمل قائمة الملاعب استاد جامعة الملك سعود، واستاد نادي الشباب، وملعب المملكة أرينا في الرياض، إلى جانب استاد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي يشهد مشروع تطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين المرافق؛ بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.