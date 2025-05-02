ماتياس: سنبذل كل شيء من أجل الشعار.. ومحرز: نحتاج جماهيرنا غدًا

بدر النهدي- جدة

وجه ماتياس يايسله رسالة إلى المدرج الأهلاوي طمأن من خلالها الجمهور بأن فريقه سيخوض النهائي القاري بأفضل طريقة ممكنة، للفوز باللقاء، واللتويج بالبطولة؛ حيث قال: سنقدم كل شيء من أجل شعار النادي، ومن أجل الجماهير، وشدد تايسله في رسالته للجمهور بالابتعاد عن القلق، والحضور لمساندة الفريق في المباراة المفصلية.

أما النجم الجزائري رياض محرز، فقال: لكافة المؤازرين نحن جاهزون لتقديم كل شيء ممكن؛ لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الانتصار، وعليهم القدوم ومؤازرتنا لتحقيق الحلم الآسيوي.

مدرب كاواساكي: جماهير الاتحاد ستدعمنا!!

من ناحيته، ذكر هاسيبي مدرب فريق كاواساكي خلال المؤتمر الصحفي، بأنه يعلم أن جماهير الأهلي ستكون حاضرة وبقوة لدعم فريقها، ولكنه يعلم أيضًا أن جماهير من أندية منافسة مثل الاتحاد، والنصر، والهلال ستتواجد لدعمنا.

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رياض محرز لاعب الأهلي: كنا نتطلع للوصول إلى النهائي وجاهزون لتقديم كل ما لدينا للتتويج باللقب #الأهلي_كاواساكي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/mUbJfnUrfN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 2, 2025