الرياضة

ماتياس: سنبذل كل شيء من أجل الشعار.. ومحرز: نحتاج جماهيرنا غدًا

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1446 هـ       2 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

بدر النهدي- جدة

وجه ماتياس يايسله رسالة إلى المدرج الأهلاوي طمأن من خلالها الجمهور بأن فريقه سيخوض النهائي القاري بأفضل طريقة ممكنة، للفوز باللقاء، واللتويج بالبطولة؛ حيث قال: سنقدم كل شيء من أجل شعار النادي، ومن أجل الجماهير، وشدد تايسله في رسالته للجمهور بالابتعاد عن القلق، والحضور لمساندة الفريق في المباراة المفصلية.

أما النجم الجزائري رياض محرز، فقال: لكافة المؤازرين نحن جاهزون لتقديم كل شيء ممكن؛ لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الانتصار، وعليهم القدوم ومؤازرتنا لتحقيق الحلم الآسيوي.

مدرب كاواساكي: جماهير الاتحاد ستدعمنا!!

من ناحيته، ذكر هاسيبي مدرب فريق كاواساكي خلال المؤتمر الصحفي، بأنه يعلم أن جماهير الأهلي ستكون حاضرة وبقوة لدعم فريقها، ولكنه يعلم أيضًا أن جماهير من أندية منافسة مثل الاتحاد، والنصر، والهلال ستتواجد لدعمنا.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *