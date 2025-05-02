لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه بأعمال “تمس بالأمن القومي”

بيروت – وكالات

حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، حركة حماس من تنفيذ أعمال من شأنها “المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي”.

وأشار في بيان، عقب اجتماع له اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، إلى ضرورة “عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار”.

وأضاف “بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.

وترأس عون اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والدفاع والاقتصاد والخارجية والعدل والداخلية، بالإضافة لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومسؤولين أمنيين وقضائيين آخرين.

وخلال الاجتماع شدد عون على “أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”. كما تطرق الرئيس اللبناني إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشدداً على “ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين”.

من جهتهم عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم.

وفي هذا السياق أكد عون “ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر”، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.