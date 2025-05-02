في نهائي كأس آسيا للنخبة| الأهلي يسعى لكتابة التاريخ أمام كاواساكي

محمود العوضي- جدة
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب” الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء السبت المقبل لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريق الأهلي السعودي ضد فريق كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم 2024/2025.
من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة؛ بسبب رغبة الفريقين في تحقيق الفوز؛ من أجل حسم اللقب الآسيوي الأغلى لأول مرة في تاريخ الناديين؛ حيث لم يسبق لكلا الفريقين التتويج بالبطولة. وكذلك سيكون الفائز بالبطولة أول فريق في العالم يضمن المشاركة في كأس القارات 2026، وكأس العالم للأندية 2029.
– المواجهة الأولى
تعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين الأهلي وكاواساكي في مسابقة دوري أبطال آسيا.
– مشوار الفريقين للنهائي
نجح الأهلي في حسم تأهله إلى المشهد الختامي من البطولة، بعد تفوقه على فريق بوريرام التايلندي في ربع النهائي بثلاثية نظيفة، ثم التفوق الكاسح على مواطنه الهلال في نصف النهائي 1/3.
أما كاواساكي فقد حجز مقعده بعد تفوقه على السد القطري في ربع النهائي 2/3، ثم تغلبه على النصر السعودي في نصف النهائي 2/3 في مباراة مثيرة للغاية.
– حكم اللقاء
أسند الاتحاد الآسيوي للحكم القطري عبد الرحمن الجاسم إدارة النهائي المرتقب.
– جوائز مالية
في حال فوز الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة؛ سيتحصل على جائزة مالية قيمتها 45 مليون ريال، بالإضافة لضمان المشاركة في النسخة القادمة من البطولة.
– كأس القارات والمونديال
سيمنح التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة فريق الأهلي، بطاقة التأهل لكأس القارات 2026، والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.
– موعد المباراة
ن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة المنتظرة بين الفريقين في تمام الـ 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.
– تشكيل الأهلي المتوقع..
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانييز، إزجان أليوسكي.
خط الوسط: فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز.
خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، روبرتو فيرمينو.