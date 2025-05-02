الرياضة شباب القادسية أبطال كرة الماء للموسم الرابع تواليًا

الدمام- البلاد

توج فريق القادسية بالمركز الأول والميداليات الذهبية وكأس بطولة كرة الماء لفئة الشباب للموسم الرابع تواليًا، إثر فوزه المستحق على نظيره الاتحاد بنتيجة 12-8 في المباراة النهائية التي احتضنها مسبح صالة وزارة الرياضة بالدمام. وشهدت المواجهة ندية كبيرة، قبل أن يفرض القادسية أفضليته في الأشواط الأخيرة، بفضل الانسجام التكتيكي وروح الفريق العالية، التي ترجمتها الأرقام داخل المسبح، ليحسم المباراة بفارق أربعة أهداف. ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا لهيمنة القادسية في كرة الماء السعودية بجميع فئاتها السنية، بعد سلسلة من النتائج المميزة والعمل الفني المنظم الذي تقوده إدارة النادي، بدعم من الأجهزة الفنية والإدارية. من جانبه، هنأ إداري فريق القادسية لكرة الماء لفئة الشباب سالم شاهين، اللاعبين والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن “اللقب ثمرة عمل جماعي استمر طوال الموسم، وتأكيدًا للتفوق المستحق للفريق القدساوي للموسم الرابع على التوالي، على خطى فئة الرجال الفريق الأول الذي حصد هذا الموسم بطولة الدوري العام وقبلها البطولة الشاطئية المفتوحة”، مشيرًا إلى أن النادي سيواصل الاستثمار في المواهب الناشئة وتصعيدها للفريق الأول بهدف الحفاظ على هذا التميز.