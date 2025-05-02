شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون حبة “كبتاجون” في جدة

البلاد – جدة

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 1,586,118 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر “الكبتاجون”، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.​

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن “ألواح عازلة” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في التجاويف الخاصة بالألواح.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.