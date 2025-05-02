الرياضة تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في النهائي الآسيوي

البلاد- جدة

يخوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في ملعب “الانماء” بجدة مساء غدٍ السبت، ضد كاواساكي الياباني. واستقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كاواساكي في نهائي نخبة آسيا. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كاواساكي على النحو التالي: في حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: أليوسكي، ميريح ديميرال، روجيرو إيبانيز، وعلي مجرشي. خط الوسط :فرانك كيسيه، زياد الجهني، ورياض محرز خط الهجوم:روبرتو فيرمينو، جالينو، وإيفان توني.