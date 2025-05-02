بعد قيادته للأهلي للنهائي الآسيوي| “يايسله” يقترب من تحقيق إنجازه الرابع في مسيرته التدريبية

تركي الحربي- الرياض

بات الألماني ماتياس يايسله على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجازه الرابع كمدرب، بعد أن حقق في فترة تدريبه بالدوري النمساوي ثلاث بطولات؛ تمثلت ببطولتي الدوري لموسمي 2021/2022 و 2022/2023 بالإضافة إلى كأس النمسا مع نادي ( ريد بول سالزبورغ ) واستطاع كذلك قيادة الفريق للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، وذلك للمرة الاولى في تاريخ النادي النمساوي، وعليه تم تمديد عقده مع ريد بول سالزبورغ إلى يونيو 2025؛ ليعود أيضًا الموسم التالي، ويقوده إلى مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته.

ولكن وقبل بداية موسم 2023/2024 بيوم واحد فقط، تم إعفاء الألماني من مهمته في النادي النمساوي؛ ليعلن الأهلي السعودي التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم، انقضى منها موسم واحد، ويعيش حاليًا المراحل الأخيرة من الموسم الثاني، الذي بدأت تظهر- بشكل جلي- الكثير من بصماته على أداء ونتائج الفريق في كافة البطولات، وتحديدًا دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي استطاع ان يقود الملكي فيه إلى المباراة النهائية ليواجه النادي الياباني كاواساكي فرونتال، الذي تأهل- بدوره- على حساب نادي النصر السعودي؛ فهل ينجح يايسله في ختام دوري الأبطال الآسيوي بالشكل الذي يخلد اسمه في صفحات الراقي عبر الزمان.

بين مؤيد ومعارض

وحيث إن يايسله كان إلى وقت قريب محط خلاف واضح بين مؤيد وداعم له، وبين رافض وساخط على أدائه مع الفريق الأخضر؛ فقد قمنا برصد بعض الأرقام التي تلخص مسيرته، التي من خلالها يمكن تقديم تحليل رقمي لما قام به الالماني حتى الان والقياس من خلالها.. هل فعلاً يستحق الاحتفاء الحالي، أم كان يفترض أن يرحل؟

الأهلي في الدوري

ولقياس مدى تطور الفريق من عدمه في بطولة الدوري، وحيث إن الأهلي أكمل هذا الموسم 29 مباراة فقط، عليه قمنا بمقارنة النتائج مع نفس العدد من المباريات الموسم الماضي، وكانت النتيجة كما يلي:

الأهلي بعد الجولة 29 بالدوري

ويظهرالرسم البياني التالي المقارنة بين أداء الأهلي بعد 29 جولة في دوري روشن الموسم الماضي ونفس العدد من المباريات هذا الموسم:

ويتضح جلياً تحسن الأهلي هذا الموسم على كثير من الأصعدة، ابتداء من ازدياد عدد مرات الفوز إلى تقلص عدد الأهداف المستقبلة، وهو ما يؤكد نجاح الألماني في تطوير أداء الفريق الذي شمل أيضاً ارتفاع عدد الأهداف المسجلة.

أما فيما يتعلق بالوضع العام للنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الألماني بعد إكماله النسخة الأولى له من الدوري، ووصوله إلى المباراة 29 في النسخة الثانية؛ فقد سجل الألماني أيضًا أرقامًا مميزة يمكن تلخيصها بالجدول التالي:

الأهلي في دوري روشن منذ التعاقد مع يايسله

دوري أبطال آسيا للنخبة:

أما على الصعيد الآسيوي فلا يختلف اثنان على أن الأهلي، ومنذ بدايات البطولة كان مختلفًا تمامًا عن كل مشاركاته في البطولات المحلية؛ حيث ظهر الراقي بشكل مرعب للخصوم، مبهج للمناصرين؛ فيكفي القول: إنه وحتى وصوله للمباراة النهائية لم يخسر أية مباراة، وهو بذلك الفريق الوحيد بالبطولة الذي يفعل ذلك، وفيما يلي رصد لوضع الفريق آسيويًا بالتفصيل:

دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن الجدول السابق يظهر مدى القوة التي يتمتع بها الأهلي في بطولة النخبة؛ ما يثبت النجاعة التي حققتها الطريقة التي استخدمها الألماني في قيادة الفرقة الخضراء بمواجهة كبار القارة؛ فهل يكمل (يايسله) المشوار، ويختتمه باللقب التاريخي، ويدخل تاريخ الملكي من أوسع أبوابه؟

كأس الملك:

ربما تكون هي البطولة الأقل تميزًا للألماني، الذي أخفق فيها في تحقيق اي تقدم يذكر؛ حيث خسر في الموسم الأول 2023/2024 في دور 16 امام فريق أبها بهدفين مقابل هدف.

وعاد الموسم الحالي 2024/2025 ليخسر بطريقة أكثر غرابة في دور 32 أمام فريق الجندل في واحدة من أكبر مفاجأت البطولة، والتي كانت سببًا لازدياد حالة السخط على المدرب الألماني، قبل أن تهدأ الأمور، ويتم تجديد الثقة به، وهو ما قاد الفريق اليوم إلى نهائي القارة.

السوبر السعودي:

أما في بطولة السوبر؛ فقد خسر (يايسله) مباراته الوحيدة فيها بضربات الترجيح ضد نادي الهلال، بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وهي المباراة التي أعطت مؤشرات على تطور الأداء الأهلاوي، الذي ظل فيها متقدمًا إلى الدقيقة الأخيرة قبل أن يدرك الهلال التعادل، وإن كانت النتيجة في نهاية المطاف ليست بتلك التي كان يطمح لها عشاق القلعة الخضراء.