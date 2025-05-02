القادسية يقسو على الخلود برباعية

البلاد- جدة
دك فريق القادسية شباك نظيره الخلود برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن الجولة الـ 30 بدوري روشن.
سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 13، قبل أن يضيف جوليان كينيونيس هدفين في الدقيقتين 27 و 34.
وجاء هدف الخلود الأول في الدقيقة 51 عن طرييق جاسكون موليكا. وعاد الجابوني أوباميانج ليسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريق القادسية في الدقيقة 56.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة بالمركز الرابع عشر.
القادسية يضرب مرمى الخلود برباعية🔥
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#القادسية_الخلود | #SSC pic.twitter.com/fHC6KxVKMz
— SSC (@ssc_sports) May 2, 2025