الرياضة

القادسية يقسو على الخلود برباعية

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1446 هـ       2 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
دك فريق القادسية شباك نظيره الخلود برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن الجولة الـ 30 بدوري روشن.

سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 13، قبل أن يضيف جوليان كينيونيس هدفين في الدقيقتين 27 و 34.

وجاء هدف الخلود الأول في الدقيقة 51 عن طرييق جاسكون موليكا. وعاد الجابوني أوباميانج ليسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريق القادسية في الدقيقة 56.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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