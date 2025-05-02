العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية

الرياض – هاني البشر
انطلقت اليوم الجمعة 2 مايو 2025م منافسات المرحلة الأولى من رالي السعودية، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025م، الذي تحتضنه محافظة جدة بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم شركة رياضة المحركات السعودية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وبالعودة إلى المنافسات، فقد تمكّن القطري ناصر العطية سائق فريق “سكودا” من حصد المركز الأول بفارق أربعٍ وعشرين ثانية وجزأين من الثانية عن صاحب المرتبة الثانية الفنلندي يوهو هانينن سائق “تويوتا غازو”، فيما أكمل السعودي راكان الراشد سائق فريق “تويوتا” عقد المراكز الأولى بحلوله في المرتبة الثالثة، بفارق دقيقة وثلاثة وأربعين ثانية عن المتصدر.
وأكد القطري ناصر العطية عبر تصريحٍ له قائلاً: ” وجودنا في صدارة الترتيب يعدّ الأمر الأهم بالنسبة لنا، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا غداً؛ للظفر بأفضلية المرحلة الثانية، خاصةً وأن التحديات في صحراء جدة، تحتاج إلى جهدٍ مضاعف؛ للتمتّع بأعلى وتيرة ممكنة.”
وكانت مرحلة اليوم قد انطلقت من شرق محافظة جدة، بدءاً ببريمان بمسافةٍ بلغت 14.02 كلم، مروراً بوادي المطوي الذي بلغت مسافة المنافسة فيه 12.94 كلم، ختاماً بأم الجرم ولمسافة 21.07 كلم، حيث جرى إعادة كل مرحلةٍ بواقع مرتين.
وتختتم يوم غدٍ السبت 3 مايو 2025م منافسات رالي السعودية بالمرحلة الثانية، التي ستكون في شمال محافظة جدة، انطلاقاً من منطقة الغولاء، ولمسافة 11.70 كلم، ومن ثم “عسفان” لمسافة 26.55 كلم، ختاماً بمنطقة “ذهبان” لمسافة 8.46 كلم، على أن يجري تتويج الأبطال في واجهة روشن البحرية بعد الانتهاء من الجولة الأخيرة.