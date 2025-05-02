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“الصحة العالمية” تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1446 هـ       2 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جنيف – وكالات

 دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، مشيرًا إلى أن نحو مليوني شخص يعانون من الجوع في غزة، بينما يحتجز 116 ألف طن من الغذاء على الحدود.

 وأكد الدكتور أدهانوم -في مؤتمر صحفي- أن تصاعد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء وحصار المساعدات وتقلص مساحة العمل الإنساني، أدى إلى تدفق أعداد هائلة من الضحايا إلى نظام صحي منهك، حيث تشهد الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ومستلزمات علاج الإصابات نفاذًا، إضافة إلى خروج المرافق الصحية من الخدمة، وموت الناس من أمراض يمكن الوقاية منها بينما تتكدس الأدوية على الحدود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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