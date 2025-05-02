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الاتفاق يعبر الخليج بثنائية في روشن
الرياضة

الاتفاق يعبر الخليج بثنائية في روشن

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1446 هـ       2 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الاتفاق على نظيره الخليج 1/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 30 بدوري روشن.

سجل اللاعب الهولندي جورجينيو فيالدوم الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 15 من ركلة جزاء سددها بنجاح في مرمى الخليج.

وتمكن اللاعب منصور حمزي من معادلة النتيجة لفريق الخليج في الدقيقة 38، مستغلا تمريرة من زميله صالح أبو الشامات.

وعاد فينالدوم ليسجل هدفه الثاني في المباراة لصالح فريق الاتفاق مع حلول الدقيقة 54، ليعود أصحاب الأرض للتقدم مجددًا.

بهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بدوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة بالمركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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