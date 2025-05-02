الأهلي يواجه كاواساكي لحصد اللقب القاري

البلاد- جدة

يتواجه نادي الأهلي السعودي مع كاوازاكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، يوم السبت على ستاد مدينة عبدالله الرياضية في جدة.

ويطمح كلا الفريقين في التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان الأهلي بلغ النهائي مرتين من قبل، في حين يسجل كاوازاكي الحضور الأول في النهائي.

نطارد حلم التتويج

وشدد ماثياس يايسله مدرب الأهلي على أهمية التركيز في هذه المواجهة، وقال: منذ المباراة الأولى لنا في هذه البطولة كان الطموح لدينا بالوصول إلى هذه النقطة، نحن الآن نطارد تلك الأحلام، وهذه هي الخطوة الأخيرة التي سنبذل قصارى جهودنا خلالها من أجل الفوز وتحقيق اللقب في نهاية هذا المشوار المميز.

وأضاف: سنواجه فريقاً قوياً في المباراة النهائية، كاوازاكي فرونتال من الفرق المميزة التي تمتلك الجودة العالية، ولذلك هم يستحقون التواجد هنا، وعلينا أن نكون في قمة الجاهزية واتخاذ أفضل الوسائل لتحقيق الانتصار.

وتابع: الفريق الياباني يمتلك أدوات مميزة على الصعيد الهجومي، كما أنهم يلعبون بطريقة جيدة في الدفاع، لقد قام مدربهم بعمل جيد في عملية المداورة بين اللاعبين لأن لديه الخيارات التي تساعد في ذلك، ونتيجة لهذا العمل الكبير هم يتواجدون في المباراة النهائية.

وعن الدعم الجماهيري المنتظر في النهائي، قال يايسله: في حقيقة الأمر نحن نشعر بالفعل في هذا الفريق بتواجد الجماهير الكبيرة، شاهدنا الحضور الكبير من الجمهور في المباريات السابقة وهم سبب رئيسي في النتائج التي تحققت حيث نسعى لأن نبحث سوياً عن تحقيق اللقب.

وعن مدى انعكاس خوض النهائي في جدة وتعزيز حظوظ الأهلي أوضح يايسله: نعم ربما يكون اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا ميزة، لكن هذا ليس كل شيء لأن هناك 90 دقيقة سيخوضها فريقان، والعطاء داخل الملعب هو من يحدد أفضلية كل فريق.

وأردف بالقول: نحن هادئون ولا نشعر بالقلق، لدينا التركيز التام لتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب، وإذا التزمنا بالنظام الذي نسير عليه والخطة التي سنضعها للمباراة ربما سنكون في أفضل حال للفوز وتحقيق الإنجاز التاريخي للنادي.

اللحظة الحاسمة للتتويج

في المقابل أكد شيغيتوشي هاسيبي مدرب كاوازاكي فرونتال الجاهزية للقاء، وقال: إنها اللحظة الحاسمة لكي نصبح أبطال لهذه المسابقة المهمة، نحن متعطشون كثيراً للفوز باللقب ونتطلع لأن ننجز هذه المهمة الكبيرة بنجاح.

وأوضح: قضينا وقتاً رائعاً هنا في السعودية، نتمنى الاستمرار بتحقيق الانتصارات والفوز في المباراة النهائية، وعلينا من أجل ذلك أن نظهر القوة الكبيرة اللازمة وأن نبذل مئة بالمئة من جهودنا في أرضية الملعب.

وعن الحالة البدنية للاعبي فريق كاوازاكي فرونتال، قال هاسيبي: نعم لقد لعبنا مباريات قوية في وقت محدود وهذا ما شكل تحدياً كبيراً لنا، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لدينا أي إصابات تذكر على الجانب البدني، ونستهدف كثيراً التركيز على الحضور الذهني وأن نكون في قمة التركيز.

وأشاد هاسيبي بفريق الأهلي السعودي قائلاً: لدينا الكثير من المعلومات عن الفريق المنافس، لا يوجد لديهم نقاط ضعف ويمتلكون من الجودة العالية ما يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهود لمواجهتهم، كما أنهم يتمتعون بالكثير من الدعم الجماهيري وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية.

وختم المدرب الياباني حديثه: وجود كاوازاكي فرونتال في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا هي فرصة تاريخية لا تتوفر دائماً ويجب علينا استغلالها كما يجب، لأن الفوز باللقب يفتح أبواب مستقبلية عديدة ويغير الكثير من الأشياء في مسيرة النادي.

تألق أهلاوي

وكان الأهلي حصل في مرحلة الدوري على المركز الثاني في منطقة الغرب برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في جدة، وفي الجولة الثانية على الوصل الإماراتي 2-0 في دبي، وفي الجولة الثالثة على الريان القطري 2-1 في الريان، وفي الجولة الرابعة على الشرطة العراقي 5-1 في جدة، وفي الجولة الخامسة على العين الإماراتي 2-1 في العين، وتعادل في الجولة السادسة مع الاستقلال الإيراني 2-2 في جدة، وفاز في الجولة السابعة على السد القطري 3-1 في الدوحة، وفاز في الجولة الثامنة على الغرافة القطري 4-2 في جدة.

ثم فاز الأهلي في دور الـ16 على الريان القطري 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0، وفي قبل النهائي على الهلال السعودي 3-1.

أداء مميز

في المقابل حصل كاوازاكي فرونتال على المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على أولسان من جمهورية كوريا 1-0 في أولسان، ثم خسر في الجولة الثانية أمام غوانغجو من جمهورية كوريا 0-1 في كاوازاكي، وخسر في الجولة الثالثة أمام شنغهاي شينهوا الصيني 0-2 في شنغهاي، وفاز في الجولة الرابعة على شنغهاي بورت الصيني 2-0 في كاوازاكي، وفاز في الجولة الخامسة على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0 في بوريرام، وفاز في الجولة السابعة على بوهانغ ستيلرز من جمهورية كوريا 4-0 في بوهانغ، وفاز في الجولة الثامنة على سنترال كوست مارينرز الأسترالي 2-0 في كاوازاكي.

وفي دور الـ16 فاز كاوازاكي على شنغهاي شينهوا الصيني بواقع 4-1 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على السد 3-2 بعد التمديد، قبل أن يتغلب في قبل النهائي على النصر السعودي 3-2.

موعد النهائي

النصر (السعودية) – كاوازاكي فرونتال (اليابان)

السبت 3 مايو

الملعب: ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

ركلة البداية: الساعة 7:30 مساء.