الأهلي وكاواساكي.. حلم التتويج الآسيوي الأول

يخوض الأهلي السعودي إحدى أهم المباريات في تاريخه، عندما يواجه كاواساكي فرونتالي الياباني السبت على أرضه في جدة، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم؛ بحثًا عن باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأولى.
الأهلي الذي تأسس عام 1937 حل مرتين وصيفًا في البطولة، عام 1986 بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا الياباني، وفي 2012 عندما خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 0-3.
وبعد حلوله بفارق الأهداف وراء مواطنه الهلال في المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب، بسبعة انتصارات وتعادل، قدم الأهلي، بطل الدوري السعودي ثلاث مرات، مستويات مميزة في الأدوار الإقصائية، استهلها بالفوز مرتين على الريان القطري (3-1 و2-0).
وفي الأدوار النهائية المقامة بنظام التجمع على أرضه في جدة، تخطى بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0 في ربع النهائي، قبل أن يحقق فوزًا لافتًا على الهلال، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب، مسيطرًا على المباراة وحاسمًا النتيجة 3-1.
وفضلًا عن الجوائز الاعتيادية للاعبين، وجّه وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (حوالي 55 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي الفرق السعودية، في حال التتويج باللقب؛ الأمر الذي سينطبق على الأهلي بحال فوزه.
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الإنماء) حيث يتوقع أن تمتلئ مدرجاته بستين ألف متفرج، يعول الأهلي على كم كبير من الأجانب، على غرار المهاجم الإنكليزي إيفان توني، والجناح الجزائري رياض محرز، والبرازيليين غالينو وروبرتو فيرمينو، فضلًا عن المدافعين البرازيلي إيبانيز والتركي ميريح ديميرال، والحارس السنغالي إدوار مندي والعاجي فرانك كيسييه.
وعلى غرار الأهلي، يحلم كاوساكي الذي تأسس عام 1955 بلقب أول، بعد فوزين لافتين على السد القطري 3-2 بعد التمديد في ربع النهائي وبالنتيجة عينها أمام النصر السعودي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م