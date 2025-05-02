الأحمدي والمحمدي: الأهلي قادر على التتويج باللقب الآسيوي

الأحمدي: عليه الحسم في الدقائق الأولى.. وكاواساكي يتميز بالمرتدات

المحمدي: الأهلي الأقوى وتتبقى خطوة على الحلم الآسيوي

عائض الدهاس-جدة

أكد المدربان الوطنيان بندر الأحمدي، وصالح المحمدي في قراءتهما الفنية لنهائي نخبة آسيا بين الأهلي وكاواساكي لـ” البلاد” أن المباراة النهائية لن تكون سهلة على الإطلاق، كون الفريق الياباني مميزًا ولاعبوه لديهم انضباط تكتيكي على أعلى مستوى.

– ليست سهلة

وقال المدرب بندر الأحمدي: يجب على لاعبي الأهلي الضغط في ملعب المنافس لحسم المباراة في دقائقها الأولى، وضرورة تقارب الخطوط؛ ما يسهل عملية استعادة الكرة بسرعة، والعمل على تحقيق الزيادة العددية في ملعب المنافس، والاختراقات من الأطراف من خلال مساندة الظهيرين في الشق الهجومي.

وأضاف: على لاعبي الأهلي الحذر الشديد من مرتدات كاواساكي السريعة، واستغلالهم المساحات التي يتركها الظهيران والسرعة الانتقالية من ملعبهم إلى ملعب الأهلي، والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

وواصل: من المتوقع أن يسيطر الأهلي على كل مجريات اللقاء، ويسجل أكثر من هدف في شوط المباراة الأول، معتمدًا على القوة الهجومية الضاربة من خلال زيادة لاعبي الوسط في الشق الهجومي.

– الأهلي الأقوى

فيما علق المدرب صالح المحمدي بأن الأهلي الأقوى في البطولة؛ كفريق متكامل في جميع الخطوط، وقد أخرج الهلال، الذي يعتبر أقوى فرق القارة الآسيوية الفترة الماضية.

وقال المحمدي: الأهلي سيواجه كاواساكي أخطر فرق البطولة؛ فأسلوب لعب الفريق الياباني خطير لعدة عوامل؛ منها التكتل الدفاعي؛ حيث سيعاني الأهلي من هذا التكتل؛ نظرًا لأسلوبه الهجومي، خاصة أن الفريق الياباني منظم ومنضبط، ويلعب كمنظومة مترابطة، ولديه صبر طوال وقت المباراة.



وأضاف المحمدي: إن الأهلي لديه ميزة تتمثل في جودة وتراكم خبرات لاعبيه، ويستطيع أن يفك شفرات خطوط كاواساكي؛ متى ما حضر التركيز واستغلال الفرص.

وختم: ولا ننسى عاملي الأرض والجمهور، اللذين سيكونان حافزًا كبيرًا، وسيدفع اللاعبين أكثر للتركيز. الأهلي في هذه النسخة أثبت أنه الأقوى والأفضل والأجمل، وهو من يستحق اللقب الآسيوي، وتتبقى خطوة أخيرة.