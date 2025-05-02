الرياضة أخيرًا .. جيسوس يودع الهلال

الرياض – محمد الجليحي

ينتظر أن يعلن نادي الهلال عن فك العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي جيسوس بعد إنهاء كافة الأمور القانونية معه بعد فترة ليست بالقصيرة؛ شابتها انتقادات كبيرة لمستوى الفريق هذا الموسمـ، ما أفقده البطولات بدءًا من خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد، وابتعاده عن صدارة الدوري، وخروجه الأخير من نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وأشرف البرتغالي على الهلال خلال فترتين؛ الأولى عام 2018، لعب خلالها الفريق 21 مباراة، انتصر في 16 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة فقط، واستطاع تحقيق بطولة السوبر السعودي. وخلال الفترة الثانية عاد وتعاقد من جديد مع الأزرق منتصف 2023، وخاض خلالها 99 مواجهة، انتصر في 80، وتعادل في 10، بينما خسر 9 مباريات فقط، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخيّة كبيرة مع الهلال؛ حيث استطاع ان يسجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد ان انتصر الهلال في 56 مباراة بشكل متواصل، وحقق 4 بطولات متتالية، هي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر، وبطولتا السوبر السعودي أمام الاتحاد عندما انتصر 1/4، وفاز على النصر 1/4. ومن المنتظر تسليم الإدارة الفنية للمدرب الوطني محمد الشلهوب، الذي يحمل شهادة البرو في التدريب.