أخضر الخماسي الحديث يختتم كأس غرب آسيا لليزر رن بـ12 ميدالية

الرياض – هاني البشر

حقق المنتخب السعودي للخماسي الحديث 12 ميدالية (2 ذهبية، 4 فضية، 6 برونزية) في بطولة كأس غرب اسيا لليزر رن، التي أقيمت في الكويت، بمشاركة 7 منتخبات هي (السعودية، الكويت، الإمارات، العراق، البحرين، سوريا، لبنان)

وتوج رئيس اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث، حسين العبدالوهاب، الفائزين في البطولة.

وقد مثّل الأخضر السعودي 15 لاعباً ولاعبة، حيث حقق عبدالرحمن العنزي (ذهبية) تحت 19عاما ، ونال ثامر مسعود (ذهبية) تحت 17 عاما، وحصل زميله وسام بكري، على البرونزية.

وفي منافسات تحت 15 عاما (سيدات) حققت لمار الشراري الميدالية الفضية، وفاطمة الصيعري(البرونزية)، وحصدت بيان الصيعري فضية تحت 17 عاما، وظفرت ريماس الزبيدي بالبرونزية.ط

فيما حققت هديل القوسي (برونزية) عمومي السيدات، وحصل محمد باهيثم، على برونزية عمومي (رجال) وفي منافسات (الفرق) حصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية، تحت 15 عاما (رجال) وفضية عمومي (رجال) وفضية عمومي (سيدات).

من جهته هنأ رئيس اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث، حسين العبدالوهاب، الفائزين في البطولة، ووصف المستويات الفنية للمنتخبات بالرائعة في باكورة بطولات غرب آسيا، وأنها سترتقى للأفضل مستقبلا، متمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.