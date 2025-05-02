آل الشيخ: كلنا ” الأهلي” غدًا

البلاد- جدة

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تمنياته بفوز نادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى نادي الأهلي انتظاراً دام 13 عاماً ببلوغه نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، حيث يستعد الفريق لمواجهة كاوازاكي فرونتال الياباني يوم السبت.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس: “يارب الأهلي بكره الكاس، كلنا أهلي بكره”.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-1، في نصف نهائي البطولة، بينما صعد كاواساكي الياباني لنفس الدور على حساب النصر بنتيجة 3-2.