الرئيسية
/
/
/
/
/
آل الشيخ: كلنا ” الأهلي” غدًا
الرياضة

آل الشيخ: كلنا ” الأهلي” غدًا

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1446 هـ       2 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تمنياته بفوز نادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى نادي الأهلي انتظاراً دام 13 عاماً ببلوغه نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، حيث يستعد الفريق لمواجهة كاوازاكي فرونتال الياباني يوم السبت.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس: “يارب الأهلي بكره الكاس، كلنا أهلي بكره”.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-1، في نصف نهائي البطولة، بينما صعد كاواساكي الياباني لنفس الدور على حساب النصر بنتيجة 3-2.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *