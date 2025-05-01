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4 مدربين على رادار الهلال لخلافة جيسوس
الرياضة

4 مدربين على رادار الهلال لخلافة جيسوس

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على مقربة من الرحيل عن منصبه عقب وداع دوري أبطال آسيا على يد الأهلي.

وتراجعت نتائج الهلال بشدة تحت قيادة جيسوس الفنية في الموسم الجاري سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويتفاوض الهلال مع أربعة مدربين لخلافة جيسوس، في مقدمتهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.

كما دخلت إدارة الهلال في مفاوضات مع سيموني إنزاجي مدرب انتر ميلان الإيطالي لتدريب الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

كما يدرس مسؤولو الهلال وضع بدائل لأنشيلوتي وإنزاجي في التفاوض، حيث يبرز اسما الثنائي البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للاتحاد والحالي لنوتنجهام فورست الإنجليزي، وماركو سيلفا مدرب فولهام.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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