4 مدربين على رادار الهلال لخلافة جيسوس

البلاد- جدة

بات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على مقربة من الرحيل عن منصبه عقب وداع دوري أبطال آسيا على يد الأهلي.

وتراجعت نتائج الهلال بشدة تحت قيادة جيسوس الفنية في الموسم الجاري سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويتفاوض الهلال مع أربعة مدربين لخلافة جيسوس، في مقدمتهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.

كما دخلت إدارة الهلال في مفاوضات مع سيموني إنزاجي مدرب انتر ميلان الإيطالي لتدريب الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

كما يدرس مسؤولو الهلال وضع بدائل لأنشيلوتي وإنزاجي في التفاوض، حيث يبرز اسما الثنائي البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق للاتحاد والحالي لنوتنجهام فورست الإنجليزي، وماركو سيلفا مدرب فولهام.