3 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

بيروت – وكالات

قتل مواطن لبناني وسوريان اثنان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي اليوم، إن “غارة شنها الجيش الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى، هم: لبناني وسوريان”.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، “شنت مسيرة معادية غارة على “بيك أب” في مكان لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا، مما أدى إلى مقتل مواطن لبناني واثنين من سوريا”