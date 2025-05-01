وزير الداخلية يطلع على إنجازات منطقة القصيم التنموية

بريدة – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير

منطقة القصيم، وذلك في مقر الإمارة.

وأكد سمو وزير الداخلية خلال الاستقبال، أن زيارته لمنطقة القصيم تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـحفظهما الله ـ، لما يوليانه -أيدهما الله- من اهتمام بالغ بأمن ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.

ونوَّه سموه بما تشهده منطقة القصيم من تطور كبير في شتى المجالات التنموية بمتابعة سمو أمير المنطقة.

من جانبه ثمن سمو أمير منطقة القصيم زيارة سمو وزير الداخلية للمنطقة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة وراحة المواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.

واطَّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته التفقدية لمنطقة القصيم على إنجازات إمارة المنطقة في المجالات التنموية كافة.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود عقب الاستقبال لشرح موجز عن المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة.