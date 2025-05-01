الأولى

وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

 استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية اليابان السيد إيوايا تاكيشي.

 وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين المملكة واليابان، وعلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

 حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *