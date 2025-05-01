مها الحملي تحقق المركز الثالث في فئتها في رالي جميل 2025

الدما -البلاد

حصلت سائقة الراليات السعودية مها الحملي المركز الثالث في فئة ( Pt4 ) والمركز الثاني عشر في الترتيب العام في رالي جميل بعد تحديات كبيرة ومنافسات مثيرة وبلنتيات نقلتها من المركز 2 في الترتيب العام إلى المركز 12.

وكانت البطلة مها مرشحه ومنافسه بقوة على اللقب لولا البلنتي الذي تعرضت له في الرالي ونقلها من المركز الثاني إلى المركز الثاني عشر.

وقالت مها الحملي: الحمدلله على كل حال ان التجربة في هذه النسخة كانت الاكثر تحدي ومتعة بعد منافسات قوية بين المشاركات بتضاريس مختلفه وصعبه وملاحه الاكثر تعقيداً ولولا بعض الضروف التي واجهتنا ببلنتي لحققنا نتائج افضل والقادم سيكون أجمل إن شاء الله .والف مبروك للفائزات برالي جميل هذا العام.

وقد اختتمت يوم السبت 26 أبريل 2025 منافسات «رالي جميل»، أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في الشرق الأوسط، والذي شهد توسعة مساره للمرة الأولى خارج حدود المملكة، انطلاقًا من مدينة البتراء التاريخية في الأردن.

وجرى الحفل الختامي في منطقة القصيم برعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الذي قام بتكريم الفرق الفائزة، احتفاءً بإنجازاتها في هذه النسخة الاستثنائية.

الجدير بالذكر أن سائقة الراليات مها الحملي حققت لقب رالي جميل ثلاث مرات متتالية خلال النسخ الثلاث الماضية؛ كأول سعودية وعربية تحصد لقب رالي جميل بالمركز الثاني والثالث في الترتيب العام على التوالي.