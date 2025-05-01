منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة «كارثي»

جنيف – رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن الوضع في قطاع غزة “كارثي” وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع.

وأضاف تيدروس أدهانوم جبريسوس للصحفيين في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها.

ومضى قائلا “نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية”.

وقال مايكل راين المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ اليوم الخميس إن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم بعد شهرين من منع دخول المساعدات وتجدد الضربات.

منعت إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار دخول الإمدادات الطبية والوقود والمواد الغذائية إلى غزة.

وقال راين للصحفيين في مقر المنظمة بجنيف “نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم. نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون”، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف “بصفتي طبيبا، أنا غاضب. هذا لا يُحتمل”.