“منشآت” تؤهل 6 فائزين لكأس العالم لريادة الأعمال في ختام جائزة “ابتكر”

البلاد – الرياض

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) النسخة السادسة من جائزة “ابتكر”، بتتويج ست منشآت فائزة، امتدادًا لمساعيها في تكريس ونشر ثقافة الابتكار وتمكين المنشآت الابتكارية من الوصول إلى المستثمرين والجهات الداعمة ضمن منظومة الابتكار الوطنية.

وسيُتاح للفائزين فرصة تمثيل المملكة في منافسات كأس العالم لريادة الأعمال، إلى جانب حصولهم على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وتكريمهم على المستويين المحلي والدولي.

وقدمت “منشآت” حزمة من المزايا للمنشآت الفائزة، تشمل الانضمام إلى برنامج “النمو الابتكاري” الذي يهدف إلى تطوير قدراتهم وربطهم بنخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية، ضمن معسكر تدريبي مكثف، إضافةً إلى تسهيل وصولهم إلى الجهات التمويلية والاستثمارية.

يُشار إلى أن الجائزة، منذ أن أطلقتها الهيئة، أتاحت الفرصة لأكثر من (3) آلاف منشأة ابتكارية لعرض مشاريعها أمام لجان التحكيم، تأهلت منها أكثر من (200) منشأة إلى التصفيات النهائية، والتي استفادت من نحو (70) ورشة عمل، بإجمالي تجاوز (1500) ساعة تدريبية.

وتواصل “منشآت” جهودها لتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار، وتمكين العمل الريادي والحر، بما يسهم في بناء بيئة ريادية محفزة في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.