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مركز الملك سلمان يدشن ثلاثة برامج تطوعية بدمشق

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – دمشق
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تدريبية تطوعية في تخصصات الاستجابة للكوارث والدعم النفسي للمرأة والطفل والتدريب الإداري في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ودرب الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 187 فردًا في المجال الإداري، و154 فردًا في مجال الدعم النفسي، فضلًا عن 82 فردًا للاستجابة للكوارث.
يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع التطوعية، التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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