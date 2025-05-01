مركز الملك سلمان يدشن ثلاثة برامج تطوعية بدمشق

البلاد – دمشق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تدريبية تطوعية في تخصصات الاستجابة للكوارث والدعم النفسي للمرأة والطفل والتدريب الإداري في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ودرب الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 187 فردًا في المجال الإداري، و154 فردًا في مجال الدعم النفسي، فضلًا عن 82 فردًا للاستجابة للكوارث.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع التطوعية، التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.