لأول مرة في السعودية| تعاون إستراتيجي بين شركة رياضة المحركات السعودية وجميل لرياضة المحركات لاستضافة بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم للراليات

جدة- خالد بن مرضاح

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع جميل لرياضة المحركات، التابعة لعبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ عام 1955، تهدف إلى استضافة بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم للراليات تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات للمرة الأولى في المملكة.

أُقيم حفل التوقيع في مقر شركة رياضة المحركات السعودية، بحضور السيد منصور المقبل، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية والسيد منير خوجة، المدير العام التنفيذي لجميل لرياضة المحركات والاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات.

وبصفتها شريك اللقب، ستقدّم جميل لرياضة المحركات الدعم الاستراتيجي لـ”رالي السعودية – برعاية جميل لرياضة المحركات”،

فيما ستتولى شركة رياضة المحركات السعودية إدارة جميع الجوانب التنظيمية. ينطلق الحدث في جدة من 1 إلى 3 مايو 2025 ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وسيقام مجددًا ضمن الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات، وذلك في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025 في مدينة جدة أيضًا.

وقال منصور المقبل الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية: “يأتي تعاوننا مع جميل لرياضة المحركات كخطوة استراتيجية لترسيخ موقع المملكة على خارطة رياضة المحركات العالمية. إن استضافة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم للراليات للمرة الأولى في المملكة تؤكد إمكاناتنا في تنظيم فعاليات رفيعة المستوى، وتعزيز الخبرات الوطنية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في هذه الرياضة المتنامية. ونعمل من خلال هذه المبادرة على دعم بناء منظومة متكاملة تُسهم في الارتقاء برياضة المحركات، وتهيئة بيئة محفزة للمواهب المحلية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.”

من جانبه، صرّح منير خوجة، المدير العام التنفيذي لجميل لرياضة المحركات والاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات قائلًا: “يمثل هذا التعاون محطة مفصلية في مساعينا المتواصلة لدعم رياضة المحركات في المملكة. وتأتي استضافة بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم للراليات تحت مظلة ‘رالي السعودية’ امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير المشهد الرياضي في السعودية بما يواكب طموحاتها المستقبلية تماشيًا مع رؤية 2030. ومن خلال تعاوننا مع شركة رياضة المحركات السعودية، نأمل في تقديم تجربة نوعية ترتقي بتطلعات الجماهير، وتسهم في فتح آفاق أوسع للمواهب المحلية والدولية.”