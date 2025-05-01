على مدى يومين.. انطلاق بطولة الجامعات لكرة المناورة في 3 مدن

البلاد- جدة

يقيم الاتحاد السعودي لكرة المناورة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بطولة الجامعات لكرة المناورة لفئة الرجال في ثلاث مدن وعلى مدار يومي 2/3 مايو 2025 وهي الرياض، جدة والدمام.

تأتي هذه البطولات تفعيلًا للشراكة بين الاتحاد السعودي لكرة المناورة والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بهدف نشر اللعبة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على مستوى القطاع الرياضي، من خلال تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشره في المجتمع.

وتحتضن جامعة دار العلوم في الرياض، غدًا الجمعة منافسات البطولة الجامعية الأولى بالعاصمة، بمشاركة 3 فرق من جامعة الملك سعود وفريقين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

والبطولة الجامعية الثانية لكرة المناورة في جدة، تقام في غدا الجمعة، بمشاركة 4 فرق تمثل جامعة جدة، وجامعة عفت، وجامعة الملك عبدالله وكلية جدة العالمية، وتستضيفها كلية جدة العالمية في الصالة الرياضية.

والبطولة الجامعية الثالثة تحتضنها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، يوم السبت، بمشاركة 4 فرق، هي الجامعة العربية المفتوحة، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وكلية الغد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن صاحبة الضيافة.

وتمثل الشراكة بين الاتحاد السعودي لكرة المناورة والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بمثابة قفزة جديدة للعبة كرة المناورة وانتشارها في الجامعات السعودية.

ويستهدف الاتحاد السعودي لكرة المناورة من إقامة البطولات الجامعية، فتح الباب أمام اكتشاف مواهب جديدة وتسخير الإمكانات لها من أجل تطوير مهاراتها تمهيدًا للمشاركات الدولية، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وتمثل إقامة 3 بطولات جامعية على مدى يومين فقط نجاحًا جديدًا لجهود الاتحاد السعودي لكرة المناورة في نشر اللعبة بالمملكة وزيادة شعبيتها، لاسيما في ظل الإقبال المتواصل على ممارستها بين طلاب الجامعات بعد الفعاليات التي تمت إقامتها في الفترة الأخيرة.