 طابور تذاكر نهائي آسيا يتخطى 19 مليونًا

البلاد- جدة سجلت قائمة الانتظار لراغبي شراء تذاكر المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة رقمًا تاريخيًا غير مسبوق؛ حيث تخطى 19 مليون شخص في ساعات قليلة.

وبحسب الموقع الرسمي لتذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة وصلت طلبات الشراء لتذاكر مباراة الأهلي أمام كاواساكي فرونتال الياباني إلى أكثر من 10 ملايين طلب حتى الآن. وتعكس هذه الأرقام التاريخية التي لم يسبق أن سجلها موقع تذاكر المسابقات الآسيوية، شعبية النادي الأهلي وإقبال جماهيره على المباراة التاريخية التي يحتضنها ملعب الإنماء مساء السبت المقبل. وكان الأهلي حجز مقعده في نهائي “نخبة آسيا” على حساب الهلال، فيما ودع النصر أمس البطولة من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام كاواساكي الياباني.