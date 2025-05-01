صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار

البلاد – جدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.7 مليار ريال سعودي تقريباً)، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

وتجاوزت نسبة التغطية 6.5 أضعاف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.7 مليار ريال سعودي تقريبا). ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح سبع سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لصندوق الاستثمارات العامة.

وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية طويلة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك برنامجي الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل بهيكلية المرابحة وتسهيلات ائتمانية دوّارة.

ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة Aa3 مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody’s)، كما يحمل تصنيفاً من فئة A+ من وكالة “فيتش” مع نظرة “مستقرة”.