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صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية
الرياضة

صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس أن الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم سيدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني.

وسيقام النهائي في جدة بعد غد السبت في ملعب الإنماء.

وقد بلغ الأهلي النهائي بفوزه على مواطنه الهلال بينما وصل كاواساكي لمباراة حسم اللقب في أرفع مسابقة للأندية في آسيا بالفوز على النصر السعودي. ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب لأول مرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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