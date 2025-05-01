صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية

البلاد- جدة أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس أن الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم سيدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني. وسيقام النهائي في جدة بعد غد السبت في ملعب الإنماء. وقد بلغ الأهلي النهائي بفوزه على مواطنه الهلال بينما وصل كاواساكي لمباراة حسم اللقب في أرفع مسابقة للأندية في آسيا بالفوز على النصر السعودي. ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب لأول مرة.