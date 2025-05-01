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شاهد| الفتح يعبر الشباب بثلاثية في روشن
الرياضة

شاهد| الفتح يعبر الشباب بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق الفتح نتائجه المميزة، ونجح في تحقيق الفوز على ضيفه الشباب بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الفتح ، ضمن منافسات الجولة 30 من البطولة.

جاءت المباراة حماسية وعامرة بالإثارة خلال ربع الساعة الأول منها، الذي شهد  تسجيل كل أهداف اللقاء.

سجل للفتح كل من ماتياس فارغاس وسفيان بن دبكة ومراد باتنا في الدقائق 2 و4 و16 من عمر اللقاء.

بينما أحرز كريستيان جوانكا هدف الشباب في الدقيقة 13 من عمر المباراة. وشهدت الدقيقة 90+2 طرد لاعب الشباب دانيال بودنيس بالبطاقة الحمراء.

ابتعد الفتح أكثر فأكثر عن منطقة الهبوط، بعدما رفع الفوز رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر. في المقابل تجمد رصيد الشباب عند 51 نقطة واستمر في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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