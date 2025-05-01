“سلمان للإغاثة” يوقّع برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا لدعم وكفالة الأيتام في جمهورية مالي

الرياض – واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- أمس الأول، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لدعم وكفالة الأيتام في جمهورية مالي.

ومثّل المركز في التوقيع على البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وتهدف الاتفاقية إلى رعاية وكفالة (1.350) يتيمًا ويتيمة بالكفالة المالية، وتسديد الرسوم الدراسية، فضلًا عن تمكين (430) أسر من معيلي للأيتام، مستهدفة مناطق غاوو، وسيقو، وجويلا، وفانا، وباماكو، وكاتي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعناية بشريحة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في مالي.