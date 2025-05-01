“سار” تنقل أكثر من 3.3 ملايين راكب وتشحن 7.4 ملايين طن خلال الربع الأول من 2025

البلاد – جدة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” نتائجها التشغيلية للربع الأول من عام 2025، التي أظهرت تسجيل معدلات نمو قوية في قطاعي نقل الركاب والشحن، بما يعكس دورها المتنامي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

وسجلت “سار” خلال الفترة نقل أكثر من 3.3 ملايين راكب عبر شبكاتها المختلفة، التي تشمل قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، فيما تجاوز عدد الرحلات المجدولة 10 آلاف رحلة.

وفي جانب الشحن، تم نقل أكثر من 7.4 ملايين طن من المعادن والبضائع المتنوعة، محققةً ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، الأمر الذي أسهم في تقليل الاعتماد على الشاحنات، وتعزيز السلامة على الطرق، والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن نتائج الربع الأول من عام 2025، تعكس النمو المتسارع في الطلب على خدمات النقل السككي، مؤكدًا أن هذا الربع شهد تسجيل أرقام تشغيلية غير مسبوقة، منها تسجيل قطار الحرمين السريع رقمًا قياسيًا بنقل أكثر من 48 ألف راكب في يوم واحد خلال شهر رمضان، وتجاوز عدد المسافرين عليه خلال الشهر الفضيل 1.2 مليون راكب.

وأشار إلى أن “سار” تمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية من خلال التوسع التشغيلي وإطلاق مشروعات نوعية، من أبرزها الإعلان عن تصاميم قطار “حلم الصحراء” الفاخر بالتعاون مع شركة أرسنالي الإيطالية، الذي سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال القطارات السياحية الفاخرة.

وشهد الربع الأول مشاركة “سار” في عددٍ من الفعاليات البارزة، من بينها معرض الحج والعمرة، ومنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، ومؤتمر التعدين الدولي، حيث استعرضت الشركة أبرز خدماتها في مجالات نقل الركاب والبضائع.

كما وقّعت الشركة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية، منها الخطوط الجوية التركية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وشركة الاتصالات السعودية؛ بهدف تطوير حلول نقل مبتكرة في مجالات التقنية والخدمات اللوجستية.

وفي سياق التزامها بالجودة المؤسسية، حصلت “سار” على عددٍ من الاعتمادات الدولية، من أبرزها شهادات الآيزو في مجالات الجودة والحوكمة وإدارة المرافق، إلى جانب رخصة تقديم خدمات النقل والملاحة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بما يعكس التزامها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.