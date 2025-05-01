رصد أكثر من 1462 مخالفة لاشتراطات النقل داخل المملكة خلال شهر

البالد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل, اليوم، أن فرقها الرقابية أوقفت 8 شاحنات أجنبية تمارس نقل البضائع بطريقة غير نظامية داخل المملكة خلال شهر أبريل 2025م، وأوقعت على كل شاحنة غرامة مالية بلغت 10 آلاف ريال، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة في المملكة، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.

وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على الشاحنة الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة وحجزها لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و40 ألف ريال عند الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و80 ألف ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية 160 ألف ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.

وأوضحت “هيئة النقل” أن فرقها الرقابية، نفذت خلال أبريل 2025م، أكثر من 1552 عملية فحص ميدانية، أسفرت خلالها عن رصد 1462 مخالفة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتصدرت العاصمة الرياض قائمة أعلى مناطق المملكة تسجيلًا للمخالفات، بواقع 462 مخالفة تلتها منطقة عسير بـ216 مخالفة، ثم القصيم بـ212، فيما سجلت مكة المكرمة 183، وحلت المدينة المنورة بعدها بـ96، والشرقية بـ87، وتبوك بـ61، ثم حائل 50، بينما توزعت 95 مخالفة على باقي مناطق ومدن المملكة.