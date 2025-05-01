جالينو وكيسيه يشاركان في تدريبات الأهلي

الرياضةجالينو وكيسيه يشاركان في تدريبات الأهلي صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ 1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة شارك البرازيلي جالينو في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الخميس، بعدما اشتكى من بعض الآلام عقب الفوز على الهلال. وتمكن الأهلي من بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الهلال بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الثلاثاء الماضي. وشهدت تدريبات الأهلي اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة كاواساكي الياباني، مشاركة الثنائي جالينو وفرانك كيسيه بعد شكواهما من بعض الآلام نتيجة الإصابة عقب لقاء الهلال. ويستضيف ملعب الإنماء المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة مساء السبت بين الأهلي وكاواساكي.