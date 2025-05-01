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ترمب: الرسوم الجمركية ستجلب لنا الكثير من الثروة

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن – وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس بأن التعريفات الجمركية ستجلب “الكثير من الثروة” للولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن وزير الخزانة الأميركي يجري حالياً مفاوضات مع 200 دولة.

حيث قال ترمب “الرسوم الجمركية ستجلب لنا الكثير من الثروة، ووزير الخزانة الأميركي يجري مفاوضات مع 200 دولة”.

وأضاف “سنخفض الضرائب بنسبة كبيرة على البضائع المصنعة في أميركا ، وسنعفي الشركات المستثمرة في أميركا من الضرائب”.

وعن قانون الضرائب الجديد قال ترمب “مشروع قانون الضرائب يسير على ما يرام ووفق الجدول الزمني ، والضرائب سترتفع 68% إذا لم يتم إقرار القانون الجديد”.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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