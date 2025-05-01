ترأس اجتماع مجلس “هيئة الإذاعة” الأول لعام 2025.. الدوسري: نجاح «منتدى الإعلام» يدفعنا لنسخة استثنائية العام المقبل

البلاد – الرياض

أشاد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، بالنتائج الإيجابية والمخرجات المتميزة للمنتدى السعودي للإعلام 2025 الذي نظمته الهيئة، مؤكدًا أهمية البناء على هذا النجاح، والعمل على تقديم نسخة استثنائية للعام المقبل تليق بمكانة المملكة؛ باعتبار المنتدى منصة إعلامية دولية تحظى باهتمام صنّاع الإعلام من مختلف دول العالم، وتشكل نقطة التقاء للحوار وتبادل التجارب، وتوسيع آفاق التعاون الإعلامي.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) في الرياض، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأول لعام 2025م، الذي ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها جملة من القرارات والتوصيات، من شأنها تعزيز مسار الهيئة وتطوير أعمالها في مجالاتها المختلفة. واستعرض رئيس الهيئة محمد بن فهد الحارثي خلال الاجتماع مخرجات الهيئة لعام 2024، وما تحقق من مستهدفات ضمن خطة التحوُّل المؤسسي والتطوير البرامجي والتقني، بجانب مستهدفات الهيئة لعام 2025 المتعلقة بمشروعاتها؛ مثل تطوير الاستوديوهات، وتطوير مسرح الهيئة، والخطط المرتبطة بها، وذلك في إطار مواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي.