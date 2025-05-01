بالشراكة مع الأمم المتحدة.. رئاسة أمن الدولة تنظم الاجتماع الثاني لمراكز التميز في مجال مكافحة الإرهاب

الرياض – واس

نظمت رئاسة أمن الدولة بالشراكة مع الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الاجتماع الثاني لمراكز التميز في مكافحة الإرهاب بعنوان (تأثير التقنيات الحديثة في مكافحة تمويل الإرهاب), وذلك في العاصمة الرياض.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الاستجابة المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تبنّي نهج منسّق وشامل، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى المشاركين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تُمثِّلها التقنيات الحديثة على أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المسؤولة عن مكافحة تمويل الإرهاب.