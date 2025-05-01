انطلاق منافسات رالي السعودية في جدة.. والمرحلة الأولى تبدأ غداً

الرياض – هاني البشر

أقيمت اليوم الخميس 1 مايو 2025، مراسم حفل انطلاق منافسات رالي السعودية بمحافظة جدة، والذي تشرف عليه وزارة الرياضة، وتنظمه شركة رياضة المحركات السعودية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

شهد الحفل الذي احتضنته واجهة روشن البحرية، حضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية، والذي أكد عبر تصريحٍ له قائلاً: “إن الدعم اللامحدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الرياضي عامةً، ورياضة المحركات على وجه الخصوص، يعد خير داعم للارتقاء بهذه الرياضة، وأن تكون المملكة وجهةً لعشاقها وممارسيها، كما أن توجيهات سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أسهمت في زيادة حجم الأحداث والفعاليات بصورة مثلى، تعكس واقع مملكتنا الغالية”.

وأضاف سموه: “سعداء بعودة منافسات بطولة الشرق الأوسط إلى المملكة بعد غيابٍ دام لمدة 15 سنة؛ تحضيراً لاحتضان جولة رسمية من بطولة العالم للراليات في شهر نوفمبر المقبل، كما أؤكد أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سيعمل على تطوير هذه الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، نحو تميز إقليمي ودولي”.

وبالعودة إلى المنافسات، فقد شارك المتسابقون في المرحلة الافتتاحية التجريبية صباح اليوم الخميس، والتي بلغت مسافتها 2.77 كلم؛ سعياً لتجربة المركبات وإيجاد الطرق المناسبة قبل انطلاق المرحلة التنافسية الأولى، فيما قررت خمس مركباتٍ خفيفة الوزن من فئة “سايد باي سايد”، الانسحاب من الرالي، حيث ستشارك 9 فرق في فئة “رالي 2” إلى جانب 5 فرق في فئة “إن آر 4″، و4 فرق في فئة “رالي 4″، إضافةً إلى 3 مشاركين في الرالي الوطني، ومركبة واحدة في فئة المركبات خفيفة الوزن “سايد باي سايد”.

الجدير بالذكر أن منافسات المرحلة الأولى من رالي السعودية، ستنطلق يوم غدٍ الجمعة 2 مايو 2025م، وذلك في مناطق شرق محافظة جدة، إذ ستتضمن مرحلتين؛ بداية ببريمان لمسافة 14.02 كلم، مروراً بوادي المطوي بمسافةٍ تبلغ 12.94 كلم، ختاماً بأم الجرم، ولمسافة 21.07 كلم، على أن تتم إعادة هذه المراحل بعد انتهاء المرحلة الثالثة.