الوحدة يحصد 3 نقاط ثمينة من الأخدود

البلاد- جدة
حصد فريق الوحدة 3 نقاط ثمينة، بعد نجاحه في التغلب على مضيفه الأخدود 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.
وكان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.
تقدم لفريق الأخدود عثمان باري في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ورد بالتعادل للوحدة اللاعب محمد المكازي بعدها بـ 5 دقائق.
ونجح الوحدة في قلب الطاولة على الأخدود بهدف ثانٍ حمل توقيع عبدالعزيز نور في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
الوحدة رفع رصيده إلى 29 نقطة بعد الفوز، في المركز السادس عشر، والأخدود احتل المركز السابع عشر، وقبل الأخير في جدول روشن بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 28 نقطة.
الوحدة يشعل سباق البقاء بنقاط الأخدود(2-1)🔥
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/wSm7JxjsFf
— SSC (@ssc_sports) May 1, 2025