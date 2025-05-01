الرياضة

الوحدة يحصد 3 نقاط ثمينة من الأخدود

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حصد فريق الوحدة 3 نقاط ثمينة، بعد نجاحه في التغلب على مضيفه الأخدود 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.

وكان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

تقدم لفريق الأخدود عثمان باري في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ورد بالتعادل للوحدة اللاعب محمد المكازي بعدها بـ 5 دقائق.

ونجح الوحدة في قلب الطاولة على الأخدود بهدف ثانٍ حمل توقيع عبدالعزيز نور في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

الوحدة رفع رصيده إلى 29 نقطة بعد الفوز، في المركز السادس عشر، والأخدود احتل المركز السابع عشر، وقبل الأخير في جدول روشن بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 28 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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