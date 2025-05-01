المشروع خطوة مهمة لتنويع الغطاء النباتي في المنطقة .. أمير الرياض: مشروع زراعة أشجار العود والصندل يعزز الاستدامة البيئية

البلاد ــ الرياض

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مشروع زراعة أشجار العود والصندل في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وعددًا من منسوبي الهيئة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر، أن المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب سموه عن أهمية دعم كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد المحلي، والعناية بالأشجار ذات الأهمية الاقتصادية العالية، والمحافظة على التنوع البيئي في المملكة.

وقام سمو الأمير فيصل بن بندر بزراعة أول شتلة من شجر الصندل في منطقة الرياض؛ إيذانًا ببدء المشروع، كما شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول أعمال وإنجازات وشراكات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ودورها في دراسة وتطوير الأصناف المتنوعة من الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية العالية؛ مثل: البن والصندل، وإسهامتها الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء.

وفي ختام الاستقبال، تسلّم سموه هدية تذكارية تمثل مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية لمنطقة جازان.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس سلمان الضلعان، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور علي بن محمد المنصور، ومدير عام الاستدامة البيئية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المدير التنفيذي للرياض الخضراء المهندس عبدالعزيز بن محمد المقبل.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى زراعة أنواع متميزة من الأشجار ذات القيمة البيئية والاقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيئي في المملكة.