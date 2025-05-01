المحليات

الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1446 هـ       1 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية البيرو إلمر شيالر سالسيدو.
وبحث الوزيران خلال الاستقبال سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأوجه تطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول موضوعات الحفاظ على البيئة، والحد من آثار التغير المناخي، وجهود المملكة المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال مدير إدارة أمريكا الجنوبية والكاريبي السفير فيصل بن مسلط المنديل، ومعالي وزير الطاقة والمناجم في البيرو خورخي مونترو كورنيخو، وسفير جمهورية البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستيبان.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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