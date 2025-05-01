الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات

البلاد – الرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية البيرو إلمر شيالر سالسيدو.

وبحث الوزيران خلال الاستقبال سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأوجه تطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول موضوعات الحفاظ على البيئة، والحد من آثار التغير المناخي، وجهود المملكة المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مدير إدارة أمريكا الجنوبية والكاريبي السفير فيصل بن مسلط المنديل، ومعالي وزير الطاقة والمناجم في البيرو خورخي مونترو كورنيخو، وسفير جمهورية البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستيبان.