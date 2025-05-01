الإسباني كازورلا يقود العروبة

أعلن نادي العروبة، مساء اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من منافسات موسم دوري روشن السعودي 2024–2025، خلفًا للمدرب العراقي عدنان حمد.
وعاد كازولا لدوري روشن بعد تجربة سابقة مع فريق الاتفاق خلال موسم 2022–2023 في 12 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل 3 تعادلات و4 خسائر، لينهي الموسم في المركز السابع بجدول الترتيب.
ويسعى فريق العروبة تحت قيادة مدربه الجديد للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة.
ويستعد فريق العروبة لمواجهة قوية أمام الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من دوري روشن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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