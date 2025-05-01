الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم

بريدة – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالقيادات الأمنية في منطقة القصيم، وذلك في مقر شرطة المنطقة.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، للقيادات الأمنية بالقصيم ولمنسوبي قطاعاتهم، مؤكدًا سموه حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعم القطاعات الأمنية وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

ونوَّه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في المنطقة، ودورهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، موجهًا سموه بنقل تحياته لجميع منسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية في المنطقة، وجهودها في تنفيذ الإجراءات والمهام الأمنية باحترافية عالية.