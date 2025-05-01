استعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية فنلندا .. وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع بفلسطين

البلاد – الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض أمس (الأربعاء)، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع الجارية في قطاع غزة، وجهود اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة بهذا الشأن، والتحضيرات القائمة لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في شهر يونيو المقبل برئاسة مشتركة بين المملكة والجمهورية الفرنسية. حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان. من جهة ثانية، تلقى سمو وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا أمس، من وزيرة خارجية جمهورية فنلندا إلينا فالتونين. واستُعرضت -خلال الاتصال- العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.